Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Бен Сальманом Аль Саудом.

Пресс-служба московского Кремля уведомляет, что поздно вечером 22 сентября Владимир Путин провёл срочные телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Известно, что в ходе разговора лидеры двух стран обсудили пути для обеспечения устойчивости функционирования мирового рынка нефти.

Примечательно, что дням ранее восточные СМИ сообщили, что при прямом участии в переговора принца Саудовской Аравии России освободила десять иностранных наёмников, которые воевали на стороне Киева и попали в плен. Часть из освобождённых была приговорена к смертной казни в ДНР.