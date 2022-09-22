Путин провёл переговоры о нефтяном рынке с кронпринцем Саудовской Аравии
Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Бен Сальманом Аль Саудом.
Пресс-служба московского Кремля уведомляет, что поздно вечером 22 сентября Владимир Путин провёл срочные телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Известно, что в ходе разговора лидеры двух стран обсудили пути для обеспечения устойчивости функционирования мирового рынка нефти.
Примечательно, что дням ранее восточные СМИ сообщили, что при прямом участии в переговора принца Саудовской Аравии России освободила десять иностранных наёмников, которые воевали на стороне Киева и попали в плен. Часть из освобождённых была приговорена к смертной казни в ДНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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