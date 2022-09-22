ОАЭ покупают у Израиля передовую систему противовоздушной обороны

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что Израиль готов продать Объединенным Арабским Эмиратам передовую систему ПВО.

Страны наладили отношения только в 2020 году и ранее не совершали подобных сделок. Одной из причин ее заключения являются опасения по поводу разработки ядерного оружия Ираном.

Несколько месяцев назад ОАЭ подали запрос Израилю на покупку такого вооружения. Заявка была одобрена.

Теперь израильская сторона готовится передать Объединенным Арабским Эмиратам мобильные перехватчики SPYDER от Rafael.

Один из источников утверждает, что ОАЭ купили в Израиле технологии, позволяющие противодействовать нападению беспилотников.

В январе и феврале нынешнего года по ОАЭ был нанесен ряд беспилотных и ракетных ударов. Большую часть этих атак удалось перехватить, однако атака привела к смерти трех человек.

Помимо этого, пострадали рабочие, которые находились на строящемся терминале в местном аэропорту.

SPYDER способен защитить от подобных угроз достаточно большие площади. Система обеспечивает защиту от бомбардировщиков, штурмовиков, крылатых ракет, беспилотников, в том числе низко летящих.