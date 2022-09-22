Йеллен: инфляция в США разгоняется неприемлемо высокими темпами

Глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен утверждает, что темпы роста инфляции в США слишком высокие.

Министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен выступила на конференции Atlantic festival, где публично заявила, что инфляция в американском государстве разгоняется неприемлемыми темпами. По мнению Йеллен, такой уровень инфляции с учётом его неизбежного повышения угрожает каждому частному дому в США и безопасности страны в целом.

Также Джанет Йеллен уверяет, что сейчас Вашингтону пока удаётся сдерживать рост цен на продукты в стране, однако продолжительность боевых действий в Украине может нанести ещё больший урон американской экономике.