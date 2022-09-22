Женщине, которая принесла в бар в Северной Дакоте енота, предъявили уголовное обвинение, а животное усыпили

Посетительница одного из баров в Северной Дакоте принесла с собой в заведение енота. За это ей предъявлено уголовное обвинение.

38-летнюю Эрин Кристенсен обвиняют в предоставлении правоохранителям ложной информации, незаконном содержании пушных зверей, фальсификации доказательств.

Чтобы арестовать ее, полицейские обыскали несколько домов в окрестностях. Женщина рассказала, что ее семья нашла животное у дороги.

По ее словам, енота по имени Рокки лечат, чтобы потом выпустить обратно. Однако законы Северной Дакоты запрещают держать енотов.

Животное усыпили по решению властей. После этого выяснилось, что его анализ на бешенство оказался отрицательным.

Бармен утверждает, что женщина просто показала енота посетителям, животное никого не кусало. Однако Департамент здравоохранения и социальных служб Северной Дакоты рекомендовал всем, кто был в контакте с животным, обратиться за медицинской помощью.

Кристенсен возмущена поведением властей и считает их действия несправедливыми.

Женщине грозит наказание до двух лет тюрьмы и штраф в 7500 долларов. Суд начнется через несколько дней.