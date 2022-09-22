У Джонни Деппа закрутился роман с адвокатом, защищавшим его в суде

Актер потратил много средств и времени на судебные разбирательства с экс-женой Эмбер Херд, но в итоге у него получилось одержать победу.

Джонни Депп после трудного разрыва в бывшей супругой Эмбер Херд и выяснения отношений в суде строит новые отношения, сообщает СтарХит.

Фанаты в Сети подметили, как заботливо актер поправляет микрофон на костюме своего адвоката Камиллы Васкес в ходе судебного заседания. Некоторые предположили, что у них могли появиться романтические отношения. Но, по слухам, Джонни заинтересовался другой защитницей - Джоэль Рич.

Адвокат представляла интересы артиста во время его суда против The Sun. В газете была напечатана статья, в которой Депп был обвинен в избиении бывшей избранницы. Тогда Джонни не выиграл дело, зато, вероятно, обрел новую даму сердца.

СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщают, что "их химия зашкаливает. У них все серьезно, и у них реально отношения».

Роман закрутился, когда Джоэль еще была замужем. Пара якобы тайно встречалась в отелях. «У нее не было профессиональных обязательств там быть. Это было личное», — сообщил анонимный истояник. .

Косвенно, по мнению поклонников, факт отношений артиста и адвоката подтверждает то, что Рич неожиданно подала на развод с супругом, с которым воспитывает двоих детей.

Пока пара слухи не комментирует, но поклонники рады, что актер сумел после всех скандалов наладить личную жизнь.