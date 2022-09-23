Бывшему министру юстиции Китая вынесли смертный приговор за коррупцию

Бывшему министру юстиции Китая Фу Чжэнхуа вынесли смертный приговор за взяточничество. Однако потом его заменили на пожизненное заключение.

Чжэнхуа неоднократно возглавлял антикоррупционные кампании в стране. На суде он признал себя виновным.

Бывший министр рассказал, что получил около 16,5 млн долларов в виде взяток и подарков для собственной выгоды.

Чжэнхуа был министром юстиции в 2018-2020 годах До этого он работал в Министерстве общественной безопасности Китая, а начинал рядовым полицейским.

С ним связано несколько громких расследований, в том числе в отношении влиятельного чиновника Чжоу Юнкана, которого тоже осудили за взяточничество.

Перед съездом Коммунистической партии, который состоится в октябре, в Китае сразу несколько чиновников попали в поле зрения правоохранителей.

Ранее трем бывшим начальникам региональных подразделений полиции вынесли приговоры по обвинению в коррупции и нелояльности главе государства Си Цзиньпину.

Обвинители заявили, что эти чиновник входили в политическую группу, которую возглавлял тогдашний руководитель службы безопасности Сунь Лицзюнь.Сейчас он ожидает своего приговора.