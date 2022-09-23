Певица Валерия неожиданно объявила об отмене всех своих сольников

По словам звезды, сейчас «мы живем в другой реальности», потому она решила отложить концерты «до лучших времен».

Артистка попросила своих поклонников с пониманием отнестись к ее решению. Валерия считает, что в «сегодняшних обстоятельствах» не очень уместно давать концерты, сообщает КП.

«Мы со вчерашнего дня живем в другой реальности, я не могу себя заставить, давать сольные концерты, забыв обо всем на свете, потому хочу отменить все объявленные ранее», — поделилась звезда.

По словам певицы, она не планирует выступать в обозримом будущем. Но уточнила, что продолжит петь, однако сольные концерты отложит «до лучших времен».

«Очень надеюсь, что весна 2023-го года принесет радость, мир и покой, и юбилейный концерт, намеченный на 21 апреля в Крокусе, состоится», — заключила Валерия.

Издание напоминает, что в будущем году звезда отметит свое 55-летие.