Рамзан Кадыров объявил о выполнении плана частичной мобилизации в Чечне на 254%

Глава Чеченской республики заявил, что план призыва уже перевыполнен за счет ранее сформированных подразделений.

В своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что план частичной мобилизации в республике выполнен на 254%, за счет ранее сформированных подразделений.

"Провел совещание по вопросу призыва в рамках объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. План призыва в республике перевыполнен на 254%. Все добровольцы прошли через военкоматы. Мы отработали эту схему еще до объявления частичной мобилизации", — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что в республике есть еще тысячи добровольцев, готовых в любой момент пополнить ряды защитников Отечества.