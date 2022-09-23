Рамзан Кадыров объявил о выполнении плана частичной мобилизации в Чечне на 254%
Глава Чеченской республики заявил, что план призыва уже перевыполнен за счет ранее сформированных подразделений.
В своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что план частичной мобилизации в республике выполнен на 254%, за счет ранее сформированных подразделений.
"Провел совещание по вопросу призыва в рамках объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. План призыва в республике перевыполнен на 254%. Все добровольцы прошли через военкоматы. Мы отработали эту схему еще до объявления частичной мобилизации", — написал Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что в республике есть еще тысячи добровольцев, готовых в любой момент пополнить ряды защитников Отечества.
Опубликовано: Максим Алексеев
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