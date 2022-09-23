Ученые нашли у летучих мышей в России новый коронавирус, устойчивый к вакцинам и способный заражать человека
В журнале PLoS Pathogens опубликованы результаты исследования, проведенного учеными под руководством Майкла Летко, доцента Школы общественного здравоохранения им. Пола Аллена Университета штата Вашингтон.
Они выявили у российских летучих мышей новый вирус, который похож на COVID-19. Он получил название Хоста-2.
Этот вирус не только способен заражать людей, но еще и обладает усточивостью к существующим вакцинам.
Майкл Летко говорит, что Хоста-2 присоединяется к тому же белку ACE2, через который SARS-CoV-2 проникает в клетки человека.
Ученые проверили воздействие Хосты-2 на сыворотку от людей, получивших прививку от коронавируса. Оказалось, что антитела в ней не могут нейтрализовать вирус.
Исследователи обнаружили, что у Хоста-2 нет генов, способных вызывать у людей серьезные заболевания.
Однако если вирус начнет циркулировать и смешиваться с генами SARS-CoV-2, ситуация может измениться.
Ученые предупреждают, что если родственные коронавирусы попадают в одну и ту же клетку, они комбинируются, и в результате появляется новый вирус. Теоретически это может произойти в любой момент.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ученые нашли у летучих мышей в России новый коронавирус, устойчивый к вакцинам и способный заражать человека
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