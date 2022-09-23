ГАИ хочет ограничить скорость движения электросамокатов в Минске
23 сентября Госавтоинспекция Беларуси выступила с инициативой по ограничению скорости передвижения самокатов в белорусской столице.
В пятницу утром замначальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович сообщил, что его ведомство предлагает создать три зоны с ограниченной скоростью для передвижения электросамокатов в Минске. По словам Ливановича, первая зона будет ограничивать скорость движения до 20 километров в час, а вторая зона будет "тихой", ограничивая движение электросамокатов до 15 км/ч.
Третья зона подразумевает полный запрет на движение электросамокатов по улицам Интернациональной, Ленина, Купалы и Богдановича с 8 часов вечера пятницы и до восьми утра понедельника. При этом движение на электросамокате по центральной велодорожке дозволяется.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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