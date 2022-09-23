Politico: США и Германия не хотят давать Украине танки M-1 Abrams и Leopard
Издание Politico утверждает, что существует лишь две причины, по которым Вашингтон и Берлин не поставляют Киеву свои танки.
23 сентября американская газета Politico сообщила, что Министерства обороны Соединённых Штатов и Германии не желают поставлять Украине собственные танки M-1 Abrams и Leopard только по двум причинам, о которых Киев прекрасно осведомлён. Первой причиной является долгий процесс обучения украинских военных управлению данной техникой и сложности, которые связаны с транспортировкой танков в Украину.
Второй причиной является тот факт, что поставляя Киеву танки, США и Германия будут обязаны обслуживать данную технику, когда она выйдет из строя на поле боя. При этом детали к танкам M-1 Abrams и Leopard стоят немалых денег, а их транспортировка назад в Берлин и Вашингтон для ремонта займёт много времени.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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