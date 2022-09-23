Bloomberg: ЕС установит потолок цен на нефть из России из-за мобилизации

Новостное агентство Bloomberg: сообщает, что страны Евросоюза желают установить лимит цен на российскую нефть из-за частичной мобилизации в России.

23 сентября американская газета Bloomberg сообщила, что лидеры Европейского союза намерены согласовать введение потолка цен на российскую нефть в рамках нового пакета санкций Брюсселя против России. По словам информатора Bloomberg, в европейском содружестве начали активнее обсуждать такую инициативу после того, как Владимир Путин объявил частичную мобилизацию россиян.

При этом аналитики Bloomberg утверждают, что Европейский союз планирует ввести потолок цен на нефть из России в ближайшие две-три недели, что практически невозможно согласовать со всеми членами ЕС в столь короткий срок.