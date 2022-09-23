Чижов ответил Боррелю на слова о военном трибунале над россиянами
Постпред России в Евросоюзе Владислав Чижов ответил на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который утверждает, что жителей РФ ожидает военный трибунал.
В пятницу утром заканчивающий миссию постоянного представителя ЕС в Европейском союзе Владислав Чижов публично заверил, что после окончания специальной военной операции в Украине неизбежно будет проведён трибунал над всеми виновными, однако не над российскими солдатами и политиками, как хотели бы в Брюсселе и о чём заявлял глава евродипломатии Жозеп Боррель.
По словам Чижова, Россия при участии международного сообщества проведёт военный трибунал над пособниками киевского режима и его руководством.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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