Постпред России в Евросоюзе Владислав Чижов ответил на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который утверждает, что жителей РФ ожидает военный трибунал.

В пятницу утром заканчивающий миссию постоянного представителя ЕС в Европейском союзе Владислав Чижов публично заверил, что после окончания специальной военной операции в Украине неизбежно будет проведён трибунал над всеми виновными, однако не над российскими солдатами и политиками, как хотели бы в Брюсселе и о чём заявлял глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам Чижова, Россия при участии международного сообщества проведёт военный трибунал над пособниками киевского режима и его руководством.