Чижов ответил Боррелю на слова о военном трибунале над россиянами

Постпред России в Евросоюзе Владислав Чижов ответил на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который утверждает, что жителей РФ ожидает военный трибунал.

В пятницу утром заканчивающий миссию постоянного представителя ЕС в Европейском союзе Владислав Чижов публично заверил, что после окончания специальной военной операции в Украине неизбежно будет проведён трибунал над всеми виновными, однако не над российскими солдатами и политиками, как хотели бы в Брюсселе и о чём заявлял глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам Чижова, Россия при участии международного сообщества проведёт военный трибунал над пособниками киевского режима и его руководством.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 