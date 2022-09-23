БТР армии Украины улетел за забор после удара ВС РФ по заводу в Николаеве

Украинский БТР вылетел за высокий забор после того, как по оборонному заводу в Николаеве войска России нанесли ракетный удар.

Журналисты российского издания "РИА Новости" уведомляют, что вооружённые силы России нанесли ракетно-артиллерийский удар по украинскому бронетанковому ремонтному заводу на территории Николаева. Местные жители города публикуют многочисленные фотографии последствий данной ракетной атаки.

На фото видно, что по итогам удара украинский БТР от попадания ракеты вылетел за забор завода, упав недалеко от прилегающей к предприятию велодорожки.