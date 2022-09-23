В Исландии полиция задержала четырех человек за подготовку терактов

Исландская полиция задержала четырех человек в связи с расследованием планируемой подготовки к терактам. В отношении всех из них ранее полиция проводила мероприятия по подозрению в производстве и сбыте огнестрельного оружия.

Задержания прошли в среду в городах Копавогюр, в пригороде столицы Рейкьявике и в юго-западном городе Мосфелльсбаер. Полиция сообщает, что исландцы старше 30 лет были арестованы. В ходе операции были изъяты десятки единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч боеприпасов.

На пресс-конференции начальник исландской полиции Карл Стейнар Вальссон заявил, что предполагаемая террористическая атака может быть направлена ​​против различных учреждений и граждан и, возможно, даже против парламента и самой полиции.

Гуннар Х. Гардарссон, директор по связям с общественностью национальной полиции, заявил, что службы расследуют "государственную измену и преступления против конституции страны и ее высших властей". Такое расследование проводится в Исландии впервые.

Двое из задержанных временно арестованы. В отношении остальных у полиции не было достаточных доказательств для применения такой же меры пресечения.