В Исландии полиция задержала четырех человек за подготовку терактов
Исландская полиция задержала четырех человек в связи с расследованием планируемой подготовки к терактам. В отношении всех из них ранее полиция проводила мероприятия по подозрению в производстве и сбыте огнестрельного оружия.
Задержания прошли в среду в городах Копавогюр, в пригороде столицы Рейкьявике и в юго-западном городе Мосфелльсбаер. Полиция сообщает, что исландцы старше 30 лет были арестованы. В ходе операции были изъяты десятки единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч боеприпасов.
На пресс-конференции начальник исландской полиции Карл Стейнар Вальссон заявил, что предполагаемая террористическая атака может быть направлена против различных учреждений и граждан и, возможно, даже против парламента и самой полиции.
Гуннар Х. Гардарссон, директор по связям с общественностью национальной полиции, заявил, что службы расследуют "государственную измену и преступления против конституции страны и ее высших властей". Такое расследование проводится в Исландии впервые.
Двое из задержанных временно арестованы. В отношении остальных у полиции не было достаточных доказательств для применения такой же меры пресечения.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Кадыров: Чечня перевыполнила план мобилизации на 254 процента
Британцы похвалили Бориса Джонсона, впервые сказавшего правду о Путине
Кадыров заявил о перевыполнении плана мобилизации в Чечне на 254 процента
Рябков: Россия одобрила назначение Линн Трейси послом США в РФ