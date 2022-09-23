Кадыров заявил о перевыполнении плана мобилизации в Чечне на 254 процента
Глава Чечни Рамзана Кадыров рассказал о проведении мобилизации в республике.
По словам Рамзана Кадырова, в Чеченской республике более чем в два раза был перевыполнен план по мобилизации.
Кадыров отметил, что этого удалось достичь благодаря формированию новых воинских подразделений.
"План призыва в Чечне перевыполнен на 254% за счет формирования новых воинских подразделений, заявил Рамзан Кадыров", - пишет ТАСС.
Также он добавил, что в Чечне есть несколько тысяч добровольцев. готовых отправиться на передовую при необходимости.
"Он также отметил наличие в республике резерва из тысяч добровольцев, которые в случае необходимости "смогут пополнить ряды защитников Отечества" - пишет ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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