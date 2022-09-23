Кадыров заявил о перевыполнении плана мобилизации в Чечне на 254 процента

Глава Чечни Рамзана Кадыров рассказал о проведении мобилизации в республике.

По словам Рамзана Кадырова, в Чеченской республике более чем в два раза был перевыполнен план по мобилизации.

Кадыров отметил, что этого удалось достичь благодаря формированию новых воинских подразделений.

"План призыва в Чечне перевыполнен на 254% за счет формирования новых воинских подразделений, заявил Рамзан Кадыров", - пишет ТАСС.

Также он добавил, что в Чечне есть несколько тысяч добровольцев. готовых отправиться на передовую при необходимости.

"Он также отметил наличие в республике резерва из тысяч добровольцев, которые в случае необходимости "смогут пополнить ряды защитников Отечества" - пишет ТАСС.

Опубликовано: Николай Скира

 

 















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