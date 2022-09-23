Дачные эксперты подсказали, как сохранить морковь сочной до весны
Этот овощ требует особых условий хранения, и осуществить их совершенно несложно.
Морковь - капризный корнеплод, и сохранить его до следующего сезона непросто. Но опытным путем найден вариант: сохранить его в лучшем виде до весны поможет песок.
Для этого можно использовать как ящики, так и ведра. На дно насыпать слой песка в 2-3 см, выкладывать корнеплод в один слой, опять засыпать его и вновь выложить морковь. И так, пока не заполнится емкость.
Песок при этом должен быть мокрым. Чтобы довести его до нужной кондиции влаги, на ведро песка нужно влить 1 л воды. Можно проверить материал физически: песок не должен рассыпаться, и из него не должна вытекать вода.
Песок предотвратит испарение влаги, и это предостережет от процессов гниения. Он также обеспечит постоянную температуру при хранении.
Для лучшего результата можно добавить в песок мел, который будет действовать как консервант и остановит внутри моркови движение сока, закупорит поры.
К слову, при добавлении мела плоды нужно ставить вертикально, а не выкладывать слоями, как в одном песке. Хранить можно как в погребе, так и на балконе. Главное - держать подальше от радиаторов отопления.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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