Дачные эксперты подсказали, как сохранить морковь сочной до весны

Этот овощ требует особых условий хранения, и осуществить их совершенно несложно.

Морковь - капризный корнеплод, и сохранить его до следующего сезона непросто. Но опытным путем найден вариант: сохранить его в лучшем виде до весны поможет песок.

Для этого можно использовать как ящики, так и ведра. На дно насыпать слой песка в 2-3 см, выкладывать корнеплод в один слой, опять засыпать его и вновь выложить морковь. И так, пока не заполнится емкость.

Песок при этом должен быть мокрым. Чтобы довести его до нужной кондиции влаги, на ведро песка нужно влить 1 л воды. Можно проверить материал физически: песок не должен рассыпаться, и из него не должна вытекать вода.

Песок предотвратит испарение влаги, и это предостережет от процессов гниения. Он также обеспечит постоянную температуру при хранении.

Для лучшего результата можно добавить в песок мел, который будет действовать как консервант и остановит внутри моркови движение сока, закупорит поры.

К слову, при добавлении мела плоды нужно ставить вертикально, а не выкладывать слоями, как в одном песке. Хранить можно как в погребе, так и на балконе. Главное - держать подальше от радиаторов отопления.