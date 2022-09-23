Die Welt: Германию ждет сильнейший со времени войны дефицит продовольствия
В Германии может начаться сильнейший со времен Второй мировой войны кризис продовольствия.
Как рассказывает немецкое издание Die Welt, в Германии может начаться с кризис с поставками продуктов питания. Это связывают с нехваткой производства продовольствия.
Причиной сокращения или же вовсе приостановки некоторых производств замороженных и свежих продуктов может стать энергетический кризис.
Немецкие производители обратились с письмом к правительству, в котором рассказали о существующих проблемах и выразили свою обеспокоенность.
"Пищевая промышленность переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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