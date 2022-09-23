В банках Англии длинные очереди для замены банкнот, и это не связано со смертью Елизаветы II

Банкноты номиналом 20 и 50 фунтов стерлингов перестанут быть законным платежным средством. С 30 сентября можно будет расплачиваться только их полимерными аналогами.

Британцы могут неограниченно долго обменивать их в банках. Через некоторое время в обращении могут появиться банкноты с изображением короля Карла III, который сменит королеву Елизавету II. Однако это будет обсуждаться только после траура через не менее неделю после похорон.

The Guardian сообщает , что с октября единственными британскими банкнотами номиналом 20 и 50 фунтов будут полимерные. В феврале 2020 года была выпущена новая банкнота номиналом 20 фунтов стерлингов с изображением художника Дж. М. У. Тернера, а в июне 2021 года за ней последовала полимерная банкнота номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением ученого Алана Тьюринга. Тем не менее, у многих людей есть старые бумажные банкноты.

По данным The Guardian, в обращении все еще находится 6 миллиардов фунтов бумажных банкнот номиналом 20 фунтов стерлингов и 8 миллиардов фунтов стерлингов бумажных банкнот номиналом 50 фунтов стерлингов.

По этой причине в течение нескольких дней перед банками по всей Англии стояли длинные очереди, чтобы обменять их. Однако в Банке Англии заверяют, что хотя их нельзя будет использовать в транзакциях с октября, их все же можно будет обменять на полимерные аналоги.

Напоминаем, что в Великобритании и монеты, и банкноты несут изображение королевы Елизаветы II и символы ее власти. После смерти монарха их всех можно заменить. Вероятно, там будет размещено изображение короля Карла III.