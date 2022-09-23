Житель Беларуси выловил древний меч в Двине во время рыбалки на сома
Белорус пошёл рыбачить с надеждой поймать сома, однако выловил из реки Двина древний меч.
23 сентября ряд СМИ сообщил, что житель Полоцкого района Беларуси в августе этого года отправился на рыбалку к реке Двина, где намеревался поймать сома, однако его ждал улов поинтереснее: вместо крупной рыбы белорус извлёк из реки древний меч, который по оценкам исследователей был выкован в середине прошлого тысячелетия.
Позднее меч был отреставрирован и передан в белорусский музей музей книгопечатания, где эксперты-историки и археологи продолжают изучение артефакта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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