Житель Беларуси выловил древний меч в Двине во время рыбалки на сома

Белорус пошёл рыбачить с надеждой поймать сома, однако выловил из реки Двина древний меч.

23 сентября ряд СМИ сообщил, что житель Полоцкого района Беларуси в августе этого года отправился на рыбалку к реке Двина, где намеревался поймать сома, однако его ждал улов поинтереснее: вместо крупной рыбы белорус извлёк из реки древний меч, который по оценкам исследователей был выкован в середине прошлого тысячелетия.

Позднее меч был отреставрирован и передан в белорусский музей музей книгопечатания, где эксперты-историки и археологи продолжают изучение артефакта.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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