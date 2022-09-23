FT: новые санкции ЕС против России затронут сферу кибербезопасности и IT
Издание Financial Times утверждает, что новый санкционный список Евросоюза против РФ будет включать в себя ограничения, связанные с безопасностью в киберпространстве и IT-сектором.
Международная газета Financial Times уведомляет, что Польша и страны Балтии призывают Евросоюз расширить список физлиц из России, на которых будут наложены санкции, запретив также поставки в РФ некоторых предметов роскоши.
По данным Financial Times, также в Европейском союзе хотят наложить некоторые ограничения на российские сферы IT-технологий и кибербезопасности, запретив россиянам пользоваться определённым программным обеспечением западного производства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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