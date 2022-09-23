Турчак: четыре депутата включая Милонова хотят участвовать в спецоперации
Глава партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что четыре российских депутата хотят принять участие в спецоперации на Украине.
23 сентября председатель генерального совета политической фракции "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что четыре депутата Государственной думы РФ попросили разрешить им принять участие в специальной военной операции на территории Украины в составе вооружённых сил России.
В заявлении Турчака утверждается, что среди выразивших желание поучаствовать в спецоперации фигурируют скандально известный Виталий Милонов, Сергей Сокол, Дмитрий Хубезов и Дмитрий Саблин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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