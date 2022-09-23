Банки Узбекистана приостанавливают обслуживание российских карт «Мир»

С 23 сентября российские карты "Мир" временно прекращают работу на территории Узбекистана.

Утром 23 сентября пресс-служба узбекистанского банка Uzcard сообщила, что с сегодняшнего дня банковские карты, выпущенные на российской платёжной системе "МИР", временно прекращают свою работу в Узбекистане по техническим причинам, которые не зависят от администрации банка.

Накануне стало известно, что работу карт "Мир" на своей территории уже прекратили такие государства как Турция, Вьетнам и Казахстан. Турецкий президент Тайип Эрдоган лично пообещал разобраться с этим вопросом у себя на родине.