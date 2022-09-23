«Нет выбора»: продюсер Яна Рудковская и бизнесвумен Оксана Лаврентьева поддержали мобилизацию

Они напомнили, что еще никому в истории не удалось сломать Россию, и надо стеной стоять за свою страну.

Бизнесвумен Оксана Лаврентьева, которая является совладелицей Independent Media, основательницей "Русмоды" опубликовала в Телеграмм пост, где высказалась на тему частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Сплетник.ру.

"Девочки, женщины, сестры, жены, дочки и матери, нам сейчас нельзя ни ругаться, ни истерить, ни искать виноватых. Надо стеной стоять за свою страну, своих мужчин, наших детей. Спокойствие в семьях зависит от нас, от женщин. И мы должны быть сильными, стойкими", - написала Лаврентьева.

Через несколько часов Оксана перепостила публикацию психолога Елены Нуйкиной, также поддержавшей спецоперацию и мобилизацию.

"У нас нет выбора: участвовать в операции или не участвовать. Силы, которые управляют Украиной, на мирные переговоры не настроены. Сама политическая элита этой страны своими заявленими ставит в тупик поиск вариантов мирных решений. Их цель - расколоть Россию и затем эксплуатировать ее ресурсы. Происходящее касается всех, реально каждого", - написала психолог.

Вскоре пост с подобным содержанием в поддержку президента РФ и его решения написала и продюсер Яна Рудковская. По ее словам, она подписывается под каждым словом Лаврентьевой.

"Никому в истории не удалось сломать Россию. Могли ли мы договориться о мире? Могли, но, видимо, кроме нас, это никому и не нужно было. Был ли у президента иной выбор? Думаю, что нет. И у нас тоже нет другого выбора - ни морального, ни духовного. Это - наша Родина", - написала Рудковская.

24 февраля продюсер высказалась в соцсетях против спецоперации, однако потом этот пост удалила.