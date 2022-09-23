Welt: пищевая промышленность Германии вступила в эпоху сильнейшего кризиса
Издание Die Welt утверждает, что серьёзный кризис образовался в немецкой пищевой промышленности.
Немецкая газета Die Welt утверждает, что в Германии манифестировался сильнейший продовольственный кризис со времён начала Второй мировой войны, к чему привело решение Берлина поддержать антироссийские санкции. По данным Welt, энергокризис в ФРГ провоцирует немецких производителей свежей и замороженной продукции прекратить свою работу из-за высокой стоимости электроэнергии.
Ассоциация бизнесменов Германии уже написало открытое письмо к членам немецкого правительства с просьбой о финансовой помощи, однако пока не получила должного ответа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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