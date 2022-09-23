В Узбекистане приостановили обслуживание карт системы «Мир»

Банки Узбекистана по техническим причинам приостановили обслуживание карты российской платежной системы «Мир».

Пресс-служба узбекского единого процессингового центра Uzcard сообщила, что с 23 сентября 2022 года приостановлен прием карт российской платежной системы «Мир», в том числе кобейджинговых за рубежом.

Комментируя принятие такого решения узбекский оператор сослался на необходимость проведения технических процедур. Кобейджинговые карты Uzсard-«Мир» продолжают работать в штатном режиме.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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