В Узбекистане приостановили обслуживание карт системы «Мир»
Банки Узбекистана по техническим причинам приостановили обслуживание карты российской платежной системы «Мир».
Пресс-служба узбекского единого процессингового центра Uzcard сообщила, что с 23 сентября 2022 года приостановлен прием карт российской платежной системы «Мир», в том числе кобейджинговых за рубежом.
Комментируя принятие такого решения узбекский оператор сослался на необходимость проведения технических процедур. Кобейджинговые карты Uzсard-«Мир» продолжают работать в штатном режиме.
Опубликовано: Максим Алексеев
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