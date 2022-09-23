В Узбекистане приостановили обслуживание карт системы «Мир»

FT: новые санкции ЕС против России затронут сферу кибербезопасности и IT

Издание Financial Times утверждает, что новый санкционный список Евросоюза против РФ будет включать в себя ограничения, связанные с безопасностью в киберпространстве и IT-сектором.

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