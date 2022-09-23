Ircity: ограниченно годные к воинской службе подлежат мобилизации в РФ
Газета Ircity утверждает, что те, кто ограниченно годен к службе в российской армии, будут мобилизованы.
23 сентября издание Ircity сообщило, что военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко заявил о том, что ограниченно годные к воинской службе россияне подлежат призыву в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным двумя днями ранее.
По словам Фуженко, ограниченно годные с категорией годности "В" будут мобилизоваться в последнюю очередь, в то время как граждане с первой и второй категорией годности будут в приоритете у военкоматов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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