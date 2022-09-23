Ircity: ограниченно годные к воинской службе подлежат мобилизации в РФ

Газета Ircity утверждает, что те, кто ограниченно годен к службе в российской армии, будут мобилизованы.

23 сентября издание Ircity сообщило, что военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко заявил о том, что ограниченно годные к воинской службе россияне подлежат призыву в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным двумя днями ранее.

По словам Фуженко, ограниченно годные с категорией годности "В" будут мобилизоваться в последнюю очередь, в то время как граждане с первой и второй категорией годности будут в приоритете у военкоматов.