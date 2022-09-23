FT: производители туалетной бумаги в Германии повышают цены из-за кризиса

Издание Financial Times сообщает, что немецкие производители туалетной бумаги вынуждены повышать цены на свою продукцию и сокращать производство по всей стране.

Международная газета Financial Times уведомляет, что немецкие компании по производству туалетной бумаги вынужденно повышают стоимость своей продукции и постепенно сокращают её серийное производство из-за масштабного энергетического кризиса в европейских государствах.

К примеру, в администрации компании Essity сообщили, что для изготовления исходного двухметрового рулона бумаги их заводам требуется 700 киловатт-часов использования сжиженного природного газа, цена которого сильно выросла. Из-за этого Essity повысила розничную стоимость своей туалетной бумаги и подгузников сразу на 18 процентов.