Разработанный женой Назарбаева урок исключат из школьной программы Казахстана
Министерство просвещения Казахстана сообщило о планах исключить из школьной программы предмет, разработанный лично женой экс-президента страны.
Днём 23 сентября пресс-служба Министерства просвещения Казахстана сообщила, что в ближайшем будущем учебный предмет "Самопознание", разработанной Сарой Назарбаевой, супругой бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, полностью исключат из школьной программы.
Примечательно, что после январских протестов в Казахстана действующий глава страны Касым-Жомарт Токаев поручил провести референдум по поправкам к конституции страны, исключив из неё упоминание первого президента Назарбаева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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