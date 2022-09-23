Разработанный женой Назарбаева урок исключат из школьной программы Казахстана

Министерство просвещения Казахстана сообщило о планах исключить из школьной программы предмет, разработанный лично женой экс-президента страны.

Днём 23 сентября пресс-служба Министерства просвещения Казахстана сообщила, что в ближайшем будущем учебный предмет "Самопознание", разработанной Сарой Назарбаевой, супругой бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, полностью исключат из школьной программы.

Примечательно, что после январских протестов в Казахстана действующий глава страны Касым-Жомарт Токаев поручил провести референдум по поправкам к конституции страны, исключив из неё упоминание первого президента Назарбаева.