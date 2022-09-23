Брошенная Малининым американская дочь Кира перебралась жить в горы США

Много лет назад девушка пыталась наладить родственные отношения с певцом, однако этого не случилось.

После неудачных попыток наладить отношения со звездным папой Александром Малининым дочь Ольги Зарубиной Кира впала в депрессию, откуда ее вытащил любимый мужчина, сообщает СтарХит.

Кира сегодня проживает в Америке и, судя по всему, не страдает по отцу. Она встретила на своем пути мужчину, который стал ей надежной опорой. Влюбленные уже планируют свадьбу, и Ольга Зарубина уверена, что ее дочь будет счастлива.

«У дочки произошло интересное знакомство. Кира как-то решила поехать в казино. А парень был там по делам и тоже заскочил в казино. Кира говорит: «Я заметила, что напротив сидит парень, и смотрит на меня». Он подошел, они познакомились, разговорились. Напоследок он сказал: «Я обязательно за тобой вернусь!», — рассказала 63-летняя Ольга Владимировна представителям прессы.

Жених Киры - фермер. Любовь изменила наследницу Малинина: она похудела и похорошела.

«Кира теперь живет в горах. Мне очень нравится их пара. Уже ведутся разговоры о свадьбе, он подарил дочке несколько золотых колец. Эта любовь творит чудеса! Если рядом хороший спутник, она и выглядеть будет супер-супер», — поделилась певица.