Брошенная Малининым американская дочь Кира перебралась жить в горы США
Много лет назад девушка пыталась наладить родственные отношения с певцом, однако этого не случилось.
После неудачных попыток наладить отношения со звездным папой Александром Малининым дочь Ольги Зарубиной Кира впала в депрессию, откуда ее вытащил любимый мужчина, сообщает СтарХит.
Кира сегодня проживает в Америке и, судя по всему, не страдает по отцу. Она встретила на своем пути мужчину, который стал ей надежной опорой. Влюбленные уже планируют свадьбу, и Ольга Зарубина уверена, что ее дочь будет счастлива.
«У дочки произошло интересное знакомство. Кира как-то решила поехать в казино. А парень был там по делам и тоже заскочил в казино. Кира говорит: «Я заметила, что напротив сидит парень, и смотрит на меня». Он подошел, они познакомились, разговорились. Напоследок он сказал: «Я обязательно за тобой вернусь!», — рассказала 63-летняя Ольга Владимировна представителям прессы.
Жених Киры - фермер. Любовь изменила наследницу Малинина: она похудела и похорошела.
«Кира теперь живет в горах. Мне очень нравится их пара. Уже ведутся разговоры о свадьбе, он подарил дочке несколько золотых колец. Эта любовь творит чудеса! Если рядом хороший спутник, она и выглядеть будет супер-супер», — поделилась певица.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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