Лукашенко исключил объявление военной мобилизации в Беларуси
Белорусский президент Александр Лукашенко уведомляет, что на территории Республики мобилизации не планируется.
Днём пятницы Александр Лукашенко подтвердил сообщение белорусского Генштаба о том, что в Беларуси не будет введена мобилизация военных. По словам Лукашенко, распространяемые в средствах массовой информации о мобилизации в РБ являются не более чем враньём.
Днём ранее пресс-служба Генерального штаба вооружённых сил Беларуси сообщила, что в стране не будет объявлена мобилизация, а в случае провокаций на границах белорусского государства национальная армия даст своевременный и эффективный ответ на действия потенциального неприятеля исключительно составом мирного времени.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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