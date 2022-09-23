Лукашенко исключил объявление военной мобилизации в Беларуси

Белорусский президент Александр Лукашенко уведомляет, что на территории Республики мобилизации не планируется.

Днём пятницы Александр Лукашенко подтвердил сообщение белорусского Генштаба о том, что в Беларуси не будет введена мобилизация военных. По словам Лукашенко, распространяемые в средствах массовой информации о мобилизации в РБ являются не более чем враньём.

Днём ранее пресс-служба Генерального штаба вооружённых сил Беларуси сообщила, что в стране не будет объявлена мобилизация, а в случае провокаций на границах белорусского государства национальная армия даст своевременный и эффективный ответ на действия потенциального неприятеля исключительно составом мирного времени.