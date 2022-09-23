Лукашенко: пропагандисты распространили враньё о мобилизации в Беларуси

23 сентября Александр Лукашенко публично заявил, что в ближайшее время мобилизации на территории Республики Беларусь не будет.

В пятницу Александр Лукашенко прокомментировал сообщения некоторых заграничных информагентств о том, что после объявления частичной мобилизации в России такая же мера будет принята на территории Беларуси. По словам Лукашенко, объявление мобилизации в РБ на данный момент исключено.

Также президент отметил, что пропагандисты умышленно распространяют враньё о том, что в Беларуси будет военная мобилизация, поскольку внешним политическим силам хочется раскачать безопасность белорусского государства.