Идолы острова Пасхи, что выглядывают моаи в Тихом океане

О затерянном в Тихом океане острове Пасхи слышали многие, и виной всему созданные непонятно зачем аборигенами идолы, которых местные жители называют моаи.

Остров европейцами был открыт экспедицией известного голландского мореплавателя Якоба Роггевена в 1722 году аккурат в день великого христианского праздника.

Считается, что жители Таити знали об этом кусочке суши раньше европейцев, они его звали Рапа-нуи, а у автохтонов имелось несколько названий, в том числе Пуп земли или Те-Пито-о-те-хенуа.

Самым примечательным символом острова стали именно моаи, которых имеется не меньше 887 штук, но примерно половина из них (394) так и не покинули каменоломни в центре острова. А остальные размещены по берегам острова и некоторые из них даже имеют головные уборы.

Как перемещались моаи из каменоломен доподлинно неизвестно, предполагается, что транспортировка идолов и привела к полной вырубке леса на острове.

Для чего предназначались моаи неизвестно. предполагают, что их создавали либо в качестве местных божеств, либо в память о полинезийцах, в свое время прибывших на остров. потому они и смотрят в океан.