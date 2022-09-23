Лукашенко заявил о начале информационно-психологической войны в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что против белорусского государства развязана информационно-психологическая война.

23 сентября Александр Лукашенко посетил комплекс "Хатынь", где провёл пресс-конференцию перед журналистами, заявив им о том, что недоброжелатели развернули информационно-психологическую войну в Беларуси. По мнению президента, в сложившейся ситуации ни в коем случае не следует занимать выжидательную позицию.

Александр Лукашенко уверен, что те, что проводит информационно-психологические операции против белорусского государства должны получать своевременный ответ от Минска.