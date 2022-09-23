Дочь Александра Серова Мишель покинула Россию
Молодую женщину заметили с двумя малолетними детьми в аэропорту в Турции с большим багажом.
Любимую дочь Александра Серова Мишель заметили в аэропорту Стамбула. Молодая женщина была с детьми: двухлетней Мией и 7-месячным Макаром, сообщает Рrozvezd.info.
Мишель заявила, что об эмиграции речи не идет, и она улетела на отдых, который запланировала давно.
"Впервые с детьми полетели в путешествие, - поделилась дочь Серова. - Дети спокойно перенесли перелет". И добавила, что проблема только в том, что у них много вещей.
Издание напомнило, что в жизни Мишель летом произошло неприятное событие. Александр попросил дочь и внуков освободить его загородный дом, где они жили. Мишель не посмела ослушаться отца, но сразу заявила, что между ними нет конфликта. Просто Александр Николаевич захотел пожить один.
Не так давно Александр и Мишель вместе появились на концерте, где выступили с сольными номерами.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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