Деми Мур снялась в рекламе бренда купальников "Andie", восхитив поклонников своей красотой и стройностью
59-летняя знаменитая голливудская актриса Деми Мур снялась в рекламе бренда "Andie", выпускающих купальники. Фанаты в восторге от фигуры знаменитости.
Деми Мур снялась в откровенных купальниках бренда "Andie", функционирующего в Нью-Йорке. Кадрами съёмок мировая звезда поделилась на своей странице в соцсети.
В рамках фотосессии 59-летняя актриса предстала в нескольких образах.
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Вначале Мур позировала в слитном костюме для купания с глубоким вырезом, немного обнажающим грудь.
После артистка облачилась в бикини с золотистым узором, а также в черный купальник на тонких лямках с треугольными чашками.
Фолловеры восхитились внешностью Деми Мур, не забыв "похвалить" своего кумира в комментариях к снимкам.
Они написали: "Как тебе удается выглядеть красивее, чем в 20 лет?" ;"Даже почти в 60 лет ты по-прежнему сексуальна"; "Ты выглядишь молодой и прекрасной".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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