Деми Мур снялась в рекламе бренда купальников "Andie", восхитив поклонников своей красотой и стройностью

Вначале Мур позировала в слитном костюме для купания с глубоким вырезом, немного обнажающим грудь.

После артистка облачилась в бикини с золотистым узором, а также в черный купальник на тонких лямках с треугольными чашками.

Фолловеры восхитились внешностью Деми Мур, не забыв "похвалить" своего кумира в комментариях к снимкам.

Они написали: "Как тебе удается выглядеть красивее, чем в 20 лет?" ;"Даже почти в 60 лет ты по-прежнему сексуальна"; "Ты выглядишь молодой и прекрасной".