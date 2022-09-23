Семь тонн мусора оставили люди на Марсе после 50 лет исследований
Изучение Красной планеты сопровождается засорением ее поверхности. Следы проведения исследовательских экспедиций в виде комического мусора постоянно накапливаются.
Мусор на Марсе можно разделить на три вида: выброшенное с марсоходов оборудование, останки разбившихся космических кораблей и неисправные приборы.
Чагри Килич - научный сотрудник Университета Западной Вирджинии смог подсчитать, какое количество описанного мусора осталось после людей на Марсе.
Итак, общая масса железа, попавшего на Марс с Земли, составляет примерно 9 тонн. Если исключить из этого количества вес действующих марсоходов, остается 7 тонн мусора.
Отдельную проблему представляют небольшие фрагменты космического мусора, который разлетается под действием ветра.
Так в июне этого года марсоход Perseverance нашел блестящее термоодеяло на расстоянии 2 км от места высадки.
Нога человека еще не ступала на поверхность Красной планеты, но люди уже успели замусорить ее и создать предпосылки для экологических проблем на Марсе в будущем.
Опубликовано: Храмова Оксана
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