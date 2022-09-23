Компания Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге спустя 15 лет работы

Пресс-служба компании Toyota сообщила о закрытии своего завода на территории Санкт-Петербурга.

Днём 23 сентября пресс-служба японского автоконцерна Toyota сообщила, что в районе Шушары Санкт-Петербурга закрывается завод по производству машин Toyota, который проработал в данном месте более пятнадцати лет.

В пресс-службе Toyota подчеркнули, что причиной для полного закрытия предприятия является невозможность наладить поставки необходимых комплектующих и оборудования в Россию, к чему привели антироссийские санкции коллективного Запада.