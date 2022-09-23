Жена Джигурды фигуристка Анисина устроила танцы на яхте в купальнике, поразив поколонников отличной фигурой
Супруга Никиты Джигурды Марина Анисина устроила зажигательные танцы в ярком купальнике во время путешествия на яхте.
Супруге эпатажного артиста Никиты Джигурды фигуристке Марине Анисиной 47 лет. Несмотря на "солидный" возраст, фигура у звезды то, что надо.
Возлюбленная актера продемонстрировала танец в ярком купальнике во время прогулки по морю на яхте. Джигурда снял на видео свою жену, а спортсменка разместила этот ролик в соцсетях.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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