Жена Джигурды фигуристка Анисина устроила танцы на яхте в купальнике, поразив поколонников отличной фигурой

Супруга Никиты Джигурды Марина Анисина устроила зажигательные танцы в ярком купальнике во время путешествия на яхте.

Супруге эпатажного артиста Никиты Джигурды фигуристке Марине Анисиной 47 лет. Несмотря на "солидный" возраст, фигура у звезды то, что надо.

Возлюбленная актера продемонстрировала танец в ярком купальнике во время прогулки по морю на яхте. Джигурда снял на видео свою жену, а спортсменка разместила этот ролик в соцсетях.

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    Видео спортсменка подписала так: "На радость Никите Борисычу".

    Актёр поведал, что хотел видеть Марину в бикини, но никак не мог ее уговорить.

    Подписчики оставили лестные отзывы под видео, расхвалив фигуру Анисиной: "Прекрасная, спортивная, подтянутая"; "Какая красотка"; "Какое роскошное тело".

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 















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