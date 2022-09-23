Rzeczpospolita: в школах Польши будут раздавать йод на случай утечки радиации
Издание Rzeczpospolita утверждает, что в польских школах намерены начать раздачу таблеток йодида калия.
Польское новостное агентство Rzeczpospolita уведомляет, что Министерство образования Польши приняло решение инициировать раздачу таблеток йодида калия учащимся школ на случай утечки радиации и радиоактивного заражения. Днём ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что в Вашингтоне не относятся легкомысленно к словам Путина о российском ядерном оружии.
Примечательно, что в день объявления частичной мобилизации в России 21 сентября Владимир Путин сообщил, что российское ядерное оружие может быть задействовано в случае покушения на суверенитет РФ. Вероятно, в расположенной недалеко от России Польше к словам Путина также отнеслись серьёзно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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