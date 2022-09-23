Politico: Бельгия пролоббировала импорт алмазов из России
Американское издание узнало, почему Европейский союз не включил импорт алмазов из России в пакет санкций.
Американское издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что российских экспорт алмазов не попал в санкционный список из-за дипломатического лобби со стороны Бельгии.
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что в связи с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях против России будут введен новый пакет санкций.
Politico сообщает, что Брюссель официально поддерживает санкции против России, однако на частно уровне бельгийские дипломаты добились того, чтобы чиновники Европейского союза не включили российские алмазы в санкционный список.
Опубликовано: Максим Алексеев
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