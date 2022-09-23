В Запорожской области идет бой против украинских диверсантов

В районе города Пологи обнаружена группа украинских диверсантов. Идет работа по ее ликвидации.

В своем Telegram-канале глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что в районе города Пологи обнаружена группа украинских диверсантов. Идет боевая работа по ее ликвидации.

Ранее сообщалось о неоднократных попытках Киева различными способами сорвать референдум о воссоединении с Россией, который сегодня начался в Запорожье

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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