В Запорожской области идет бой против украинских диверсантов
В районе города Пологи обнаружена группа украинских диверсантов. Идет работа по ее ликвидации.
В своем Telegram-канале глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что в районе города Пологи обнаружена группа украинских диверсантов. Идет боевая работа по ее ликвидации.
Ранее сообщалось о неоднократных попытках Киева различными способами сорвать референдум о воссоединении с Россией, который сегодня начался в Запорожье
Опубликовано: Максим Алексеев
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