МакSим сменит на «Голос. Дети» Полину Гагарину

В шоу будет и замена ведущего. Дмитрий Нагиев в десятой версии конкурса на сцену не выйдет.

Юбилейный сезон шоу «Голос. Дети» по плану должен был быть показан зимой 2023 года - по аналогии с предыдущими сезонами, которые стартовали в феврале и заканчивались в апреле.

Но десятый сезон решили снимать раньше, чем обычно. О старте съемок 23 сентября 2022 года рассказала МакSим. Премьера сезона пройдет уже в октябре, сообщает КП.

Певица впервые станет в проекте наставницей, заменив на этом посту Полину Гагарину, участвовавшую в 9-м сезоне. Компанию Марине Максимовой составят уже знакомые зрителям детского шоу Голоса» исполнители Баста и Егор Крид.

Подписчиков звезды замена порадовала. «Ради Марины буду смотреть», «Она будет лучшим настаником на проекте», «Жаль, что не всех членов жюри поменяли. А МакSим» с удовольствием посмотрю», – написали они в своих откликах на новость.

По предварительным данным, в шоу будет и замена ведущего. Дмитрий Нагиев, как уточняет издание, на сцену в десятой версии «Голос. Дети» не выйдет, но его соведущая Агата Муцениеце - останется.