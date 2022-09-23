Гарик Сукачев задолжал коммунальщикам за услуги более полумиллиона рублей
Таганский районный суд в Москве обязал режиссера и музыканта рассчитаться по долгам.
Гарик Сукачев числится должником у товарищества собственников жилья «Арт-Хаус» в Москве. Режиссер и актер задолжал по коммунальным услугам.
Товарищество подало в суд исковое заявление. Таганский суд Москвы его удовлетворил, обязав звезду рассчитаться по счетам.
Сукачеву придется заплатить 514 тысяч рублей за коммунальные услуги и еще 15 тысяч - в качестве пени.
Плюс к заявленным суммам музыканту придется заплатить еще и 8 с половиной тысяч за судебные расходы.
Ранее ТСЖ через суд требовало от него погашения задолженности по оплате помещения и ЖКУ в размере 514 тысяч рублей за услуги и еще 179 тысяч - в качестве пени.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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