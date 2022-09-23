Великая Отечественная война наступила как следствие вскрытия гробницы Тамерлана
1 июня 1941 года научная экспедиция приступила к работе в мавзолее Гур-Эмир, что в Самарканде. Для этих работ было получено разрешение самого Иосифа Сталина.
Столь высокая виза потребовалась потому, что в Гур-Эмир покоились останки Тамерлана и его потомков. Первую могилу, предполагалось что Улугбека, вскрыли уже 5 июня. Отрубленный череп рядом со скелетом подтвердил догадку специалистов.
21 июня с утра начались работы по вскрытию гробницы Тамерлана, но велись они неспешно, так что в обед кинооператор Малик (впоследствии Герой Соцтруда) отправился в чайхану.
В чайхане сидели старцы, поинтересовавшиеся действиями ученых. Когда Малик поведал о предстоящем вскорости вскрытии гробницы Тимура, старики пришли в большое волнение.
Один из них заявил, что нельзя тревожить прах великого завоевателя поскольку это приведет к началу ужасной войны, двое других поддерживали его. Малику дали прочесть древнюю арабскую книгу, которая содержала это пророчество.
Но гробницу к вечеру вскрыли, а что произошло назавтра известно всем.
Опубликовано: Staalker
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