Третий сын Сталина Александр Яковлевич Давыдов и его судьба

В 1914 году бывший вождь мирового пролетариата находился в ссылке, где вступил в связь с Лидией Перепрыгиной, которая еще не достигла совершеннолетия.

Местному полицейскому чину было обещано, что Сталин вступит с Лидией в брак сразу по достижении девушкой совершеннолетия. На том неприятности удалось замять. Вот только Иосиф Виссарионович из ссылки бежал, а ребенка Перепрыгина родила уже после побега.

Девушка впоследствии вышла замуж, ребенку записали в качестве отцовских данные отчима. Вытащить в Москву сына сразу не удалось, да Сталин и не сильно к этому стремился.

Но внебрачному ребенку глава СССР помогал. Он всю войну с Германией пробыл на Дальнем Востоке, окончил офицерское училище и в отставку вышел майором в 1955 году.

Затем трудился в Новокузнецке прорабом, зав столовой и скончался в 1987 году, прожив жизнь довольно обеспеченного, по советским меркам, человека.