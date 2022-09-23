Третий сын Сталина Александр Яковлевич Давыдов и его судьба
В 1914 году бывший вождь мирового пролетариата находился в ссылке, где вступил в связь с Лидией Перепрыгиной, которая еще не достигла совершеннолетия.
Местному полицейскому чину было обещано, что Сталин вступит с Лидией в брак сразу по достижении девушкой совершеннолетия. На том неприятности удалось замять. Вот только Иосиф Виссарионович из ссылки бежал, а ребенка Перепрыгина родила уже после побега.
Девушка впоследствии вышла замуж, ребенку записали в качестве отцовских данные отчима. Вытащить в Москву сына сразу не удалось, да Сталин и не сильно к этому стремился.
Но внебрачному ребенку глава СССР помогал. Он всю войну с Германией пробыл на Дальнем Востоке, окончил офицерское училище и в отставку вышел майором в 1955 году.
Затем трудился в Новокузнецке прорабом, зав столовой и скончался в 1987 году, прожив жизнь довольно обеспеченного, по советским меркам, человека.
Опубликовано: Staalker
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Компания Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге спустя 15 лет работы
Умер культовый советский и российский режиссер Владимир Краснопольский
Чижов ответил Боррелю на слова о военном трибунале над россиянами
Продажи билетов на концерты и спектакли за один день упали на 40 % из-за объявления частичной мобилизации
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная