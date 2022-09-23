Как композиция Единственная моя оказалась в репертуаре Киркорова и кому она посвящена

Автором песни "Единственная моя" является Олег Газманов, которую тот впервые исполнил. Как же композиция, ставшая хитом, попала в руки Киркорову?

Автором хита "Единственная моя" является Олег Газманов, который тот впервые и спел.

А посвящена песня красавице Марине Муравьёвой, в которую был влюблён музыкант. Молодая женщина в то время была замужем и не могла ответить на чувства Газманова.

Позже певец всё же покорил сердце возлюбленной и усыновил сына, которого та ждала.

Любовь вылилась в песню, которую музыкант впервые исполнил в Сочи.

На концерте Газманова присутствовал Филипп Киркоров, который после выступления пришёл к коллеге в гримёрку и умолял отдать ему композицию.

Олег Михайлович сопротивлялся недолго, так как песня не соответствовала стилю, в котором тот привык выступать. 

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 















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