Как композиция Единственная моя оказалась в репертуаре Киркорова и кому она посвящена
Автором песни "Единственная моя" является Олег Газманов, которую тот впервые исполнил. Как же композиция, ставшая хитом, попала в руки Киркорову?
Автором хита "Единственная моя" является Олег Газманов, который тот впервые и спел.
А посвящена песня красавице Марине Муравьёвой, в которую был влюблён музыкант. Молодая женщина в то время была замужем и не могла ответить на чувства Газманова.
Позже певец всё же покорил сердце возлюбленной и усыновил сына, которого та ждала.
Любовь вылилась в песню, которую музыкант впервые исполнил в Сочи.
На концерте Газманова присутствовал Филипп Киркоров, который после выступления пришёл к коллеге в гримёрку и умолял отдать ему композицию.
Олег Михайлович сопротивлялся недолго, так как песня не соответствовала стилю, в котором тот привык выступать.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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