Сиенна Миллер не скрывает, как ей удается сохранять внешность 20-летней девушки в 40 лет
Актрисе Сиенне Миллер сейчас 40 лет, но выглядит она на несколько десятков лет моложе, причем без пластических операций.
В 27 лет Сиенна жаловалась на первые морщинки и говорила, что ее кожа теряет упругость. Но это не мешало ей носить откровенные наряды и считаться образцом стиля.
Зато сейчас ничего такого актриса уже не говорит, а выглядит ничуть не хуже, чем в те времена.
Пластическая хирургия, ботокс и прочие уловки косметологов – не те методы, которые актриса выбрала для себя.
В разные годы в многочисленных интервью Сиенна Миллер рассказывала, как она ухаживает за кожей.
Исходя из этих рассказов, с годами ее привычки не изменились. Главным принципом ухода за кожей Миллер считает регулярность.
Кремы и прочие средства для Миллер подбирает личный косметолог с учетом сезона и состояния кожи. Этим рекомендациям она следует неукоснительно.
Своими любимыми косметическими брендами Сиенна Миллер называет Colbert MD, Macrene Actives и Dr. Nigma. Все это профессиональные средства.
В течение многих лет Сиенна пользуется кремом La Mer, а во время длительных авиаперелетов обязательно наносит на кожу лица средство 8-Hour Crème, Elizabeth Arden. Актриса пользуется пэдами с молочной кислотой для отшелушивания кожи и всегда берет с собой жирный бальзам для губ.
Опубликовано: Светлана Репина
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