Небывалые морозы зимой 1978 года стали неожиданностью даже для ученых
Зимой 1978-1979 года на территории нынешней России были зафиксированы рекордные морозы. Температура опускалась до -50 градусов.
В новогоднюю ночь в Москве термометры показывали -40оС, в северной части Коми - -58оС. Именно тогда поселок Усть-Щугер в этом регионе был признан самым холодным местом в Европе.
Снижение температуры было связано с распространением мощного циклона из Арктики. С середины декабря он двигался на юго-запад.
Аномально низкие температуры продержались всего трое суток. Но их последствия ощущались еще долго.
Из некоторых многоквартирных домов эвакуировали людей, поскольку из-за перепадов температур разрывало трубы и батареи.
Замерзли целые фруктовые сады, погибли груши и яблони, куты малины и крыжовника.
Как ни странно, морозы не навредили черной и красной смородине.
Были и человеческие жертвы. Как раз в это время в Павлодаре школьники пошли в поход на лыжах по Волге, и один ребенок погиб.
Опубликовано: Светлана Репина
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