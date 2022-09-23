Небывалые морозы зимой 1978 года стали неожиданностью даже для ученых

Зимой 1978-1979 года на территории нынешней России были зафиксированы рекордные морозы. Температура опускалась до -50 градусов.

В новогоднюю ночь в Москве термометры показывали -40оС, в северной части Коми - -58оС. Именно тогда поселок Усть-Щугер в этом регионе был признан самым холодным местом в Европе.

Снижение температуры было связано с распространением мощного циклона из Арктики. С середины декабря он двигался на юго-запад.

Аномально низкие температуры продержались всего трое суток. Но их последствия ощущались еще долго.

Из некоторых многоквартирных домов эвакуировали людей, поскольку из-за перепадов температур разрывало трубы и батареи.

Замерзли целые фруктовые сады, погибли груши и яблони, куты малины и крыжовника.

Как ни странно, морозы не навредили черной и красной смородине.

Были и человеческие жертвы. Как раз в это время в Павлодаре школьники пошли в поход на лыжах по Волге, и один ребенок погиб.