В России увеличились продажи и строительство бункеров и бомбоубежищ

Уже сейчас можно говорить о легком ажиотаже на рынке защитных сооружений среди россиян

В последние две недели на Авито и других площадках появилось множество объявлений о продаже готовых конструкций к бомбоубежищам.

Цены отличаются в зависимости от комплектации и месторасположения сооружений. И составляют от 150 тыс. рублей до 10 млн.

Среди заказчиков и покупателей преобладают жители пограничных с Украиной областей. Прежде всего Курской и Белгородской.

Продавцы отмечают увеличение количества звонков в три-четыре раза.

Примерно 30% звонивших делают реальные заказы. Большинство желающих озвучивают бюджет на покупку или строительство убежища в 100 тысяч.

Интересуются дополнительными опциями: установкой систем вентиляции и очистки воздуха, дверей с защитой от радиации.

Многие спрашивают о возможности самостоятельного монтажа приобретаемой конструкции.

Россияне, не имеющие достаточно денег для создания полноценного бункера, стараются превратить в схрон подвалы и погреба.

Для них строители предлагают погреба-убежища из армированного бетона, которым не страшны грунтовые воды.

Есть варианты с канализацией-септиком и водной скважиной.

Настоящий бункер могут позволить себе только богатые россияне. Самый дешевый и маленький подземный бункер будет стоить не меньше десяти миллионов рублей.

«Это если укрытие на глубине в метр. Каждый последующий метр глубины – 5 % к стоимости сразу. Но в этом нет никакого смысла, прямого попадания не выдержит ни одно убежище, если мы говорим про специальные боеприпасы или ядерные заряды. Обычный кумулятивный снаряд, как правило, летит по касательной. Поэтому даже метрового залегания, за которым идут 40 сантиметров железобетона, хватает для защиты от них. Спрос на бункеры действительно вырос, заявок больше раза в два–три», – сообщает директор компании «Спецгеопроект» Данила Андреев.

Существуют еще более дорогие и продвинутые предложения, чем обычный ядерный бункер.

Компания «Кромвель» обещает полностью автономный бункер с функцией переработки отходов жизнедеятельности, биологической генерации кислорода и лабораторией по выращиванию растений под землей.